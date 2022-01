Verwirrung und Witze über Inder namens Kovid

Wie sich sein Leben in den vergangenen zwei Jahren verändert hat, berichtet Kapoor vor allem im Netz. So seien etwa bei seiner ersten Auslandsreise seit Pandemie-Beginn viele belustigt gewesen. Google glaube ständig, dass er seinen eigenen Namen falsch schreibe. Als ihm seine Freunde zum 30. Geburtstag einen Kuchen bestellt hätten, habe die Konditorei geschrieben: „Happy birthday, #covid-30“. Inzwischen hätten sie ihm gratis ein Tiramisu mit dem richtigen Namen geschickt, so Kapoor.