Corona-Infektion: Maier verpasst auch St. Moritz

Bobpilot Benjamin Maier muss wegen seiner Corona-Infektion auch beim Weltcup in St. Moritz zuschauen. Der Tiroler erhielt nach Angaben des österreichischen Verbandes kein rechtzeitiges negatives PCR-Testergebnis, um am vorgeschriebenen Abschlusstraining am Donnerstag teilnehmen zu können. Der Befund sei mehr als 24 Stunden nach der Probenabgabe am Mittwoch noch ausständig, so der Verband in einer Aussendung.