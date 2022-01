2G-Regel im Handel: Kontrollpflicht in Kraft

Start der Kontrollpflicht der 2G-Regel im Handel: Seit dem Morgen muss in Geschäften von Kunden ein gültiger Nachweis einer Impfung oder Genesung verpflichtend verlangt werden. Gleichzeitig startet aber auch die Kontrolle der Kontrolle. Neben Polizisten und Beamten der Bereitschaftseinheit führen auch Beamte in Zivil Überprüfungen in den Geschäften durch, ob sich die Betreiber an die Maßnahmen halten.