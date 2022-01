„Ich will spielen!“ Novak Djokovic zurück am Court

Novak Djokovic ist zurück am Tennis-Platz! Nach dem erfolgreichen Einspruch des serbischen Superstars gegen seine verweigerte Einreise nach Australien vor Gericht hat der Weltranglisten-Erste bereits ein erstes Training absolviert. Via Soziale Medien meldete sich Djokovic am Montagnachmittag mit einem Foto aus der Rod Laver Arena zurück.