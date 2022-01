Djokovic-Prozess: Fans demonstrieren für ihr Idol

Der Prozess um Novak-Djokovic in Australien rief nicht nur enormes mediales Interesse hervor, sondern trieb auch etliche Fans auf die Straße, konkret vor die Räumlichkeiten des Gerichts und des Hotels, in dem Djokovic seit Tagen weilt. Mittels Schildern und teils gehüllt in Serbien-Flaggen demonstrierten sie für ihr Idol.