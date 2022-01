Hauser in Oberhof-Verfolgung Sechste, Leitner 16.

Lisa Hauser und Felix Leitner haben dank starker Leistungen im Biathlon-Weltcup am Sonntag in der Verfolgung von Oberhof noch respektable Platzierungen erreicht. Die Tirolerin verbesserte sich mit nur einem Fehlschuss vom 18. Rang auf den sechsten Platz (+1:21,9 Min.), ihr engerer Landsmann lief mit Startnummer 50 mit zwei Strafrunden an die 16. Position (+1.43,2). Die Siege gingen an Marte Olsbu Röiseland (NOR) und den neuen Weltcup-Führenden Quentin Fillon Maillet (FRA).