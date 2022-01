Becker verteidigt Djokovic: „Er ist ja kein Idiot“

Gericht entscheidet

Das Gericht in Melbourne will am Montagvormittag (10 Uhr/0.00 Uhr MEZ) darüber entscheiden, ob Djokovic das Land verlassen muss oder doch bleiben und an den am 17. Jänner beginnenden Australian Open teilnehmen darf. Ein positiver Corona-Test aus dem Dezember 2021 soll ihm offenbar doch noch zu einer Teilnahme an dem Turnier verhelfen.