Schett: „Mein Mitleid hält sich echt in Grenzen“

Sehr unglaubwürdig

Schett ist sehr skeptisch, was den Fall Djokovic angeht, der am 16. Dezember positiv getestet worden sein soll, die Ausnahmegenehmigung aber schon am 10. beantragt hatte. „Mein Mitleid mit Novak hält sich wirklich in Grenzen. Vor allem, wenn man Fotos sieht, die ihn am 17. Dezember bei einer Veranstaltung zeigen. Angeblich wurde er ja einen Tag vorher positiv getestet. Das passt hinten und vorne nicht. Ich glaube nicht, dass er mit dieser Ausnahmegenehmigung durchkommt. Nachdem die Spieler seit sechs Monaten wissen, dass sie geimpft sein müssen.“