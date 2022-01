Lilly Becker: Ein Herz für Djokovic

In Quarantäne

Derzeit weilt der „Djoker“ in einem Quarantäne-Hotel in Melbourne, nachdem ihm skeptische Beamte zunächst die Einreise hatten verweigern wollen. Der offensichtlich nicht gegen Covid-19 geimpfte Tennisstar wird nach seinem Visums-Entzug bei der Einreise nach Australien zumindest bis Montag in Melbourne bleiben. Das Gericht vertagte die Anhörung seiner Anwälte auf Montag 10.00 Uhr (Ortszeit), wie die Zeitung „The Age“ am Donnerstag berichtete. Der Weltranglisten-Erste will die Stornierung des Visums anfechten, um bei den am 17. Jänner beginnenden Australian Open spielen zu können.