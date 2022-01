Für positive Note 600 Euro in Prüfungsbogen gelegt

Der Angeklagte hatte bereits im Oktober des Vorjahres die erste Abschlussprüfung in Reinigungstechnik versemmelt. Beim zweiten Versuch setzte der Noch-Lehrling nicht mehr ausschließlich auf seine Fähigkeiten in dem Fachbereich, sondern bot den Prüfern andere gewichtige Argumente: nämlich monetäre. 600 Euro legte der 42-Jährige einfach in den Prüfungsbogen und übergab es den beiden Prüfern, geht aus der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft hervor. Wohl mit dem Ziel, so den Abschluss zu ergattern. Die Behörde wirft ihm Bestechung und versuchte Anstiftung zum Amtsmissbrauch vor. Morgen wird sich der 42-Jährige diesen strafrechtlichen Vorwürfen im Salzburger Landesgericht stellen müssen. Unklar ist, wie sich der Angeklagte verantworten wird.