Larissa Marolt spielt raffinierte Intrigantin

Doch hinter dem Engelsgesicht verbirgt sich eine raffinierte Intrigantin und als Tochter von Rolf Jäger (Stefan Franz) steht sie ihrem Vater in nichts nach. „Rolf Jäger ist bei ‚Unter uns‘ ja quasi eine Legende und es macht Spaß als seine Tochter in die Rolle der Bösen zu schlüpfen. An Fiona begeistert mich ihre Unberechenbarkeit! Man weiß nie, was als Nächstes kommt! Ich mag schwierige, tiefgründige Charaktere“, freut sich die Österreicherin über ihre Gastrolle bei der erfolgreichen RTL-Serie.