Eisbullen stehen weiter in der Warteschleife

Auch an diesem Spieltag kein Einzelfall: Laibach gegen Pustertal musste ebenfalls verschoben werden. Ersatztermine sind noch ausständig. „Die letzten Tage waren nicht einfach für uns. Wir bereiten uns auf ein Spiel vor, von dem wir nicht wissen, ob es stattfindet. Selbst der Gegner ist nicht sicher“, erläutert Dominique Heinrich die Situation. Um den Absagen vorzubeugen und einen Spielrhythmus zu gewährleisten, hatte die Liga den Plan, Ersatz-Paarungen kurzfristig anzusetzen. Mit An- und Abreise der Teams allerdings schwer umsetzbar. Ebenfalls steht eine Ligapause im Raum. „Wir hoffen, dass es weitergehen kann“, so Heinrich. Das nächste Match hätten die Red Bulls planmäßig am Sonntag (17.30) in Wien.