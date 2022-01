Polizist wollte seinen Sohn vor Anzeige bewahren

Mit einem „Orgal“, also einem Organmandat, sollte eine Verkehrskontrolleam 16. Juni 2021 nahe der Halleiner Perner-Insel enden. Zumindest wenn es nach dem Vater des kontrollierten Mopedlenkers gegangen wäre – dem Leiter einer Polizeiinspektion im Tennengau. Die Kollegen des Chefinspektors, Beamte der Landesverkehrsabteilung, ließen sich aber auch durch die Intervention des Vaters nicht davon abbringen, das Moped auf den Prüfstand zu stellen. Das Ergebnis der Amtshandlung: Kennzeichenabnahme und eine Anzeige – denn das Moped ging viel schneller, als gesetzlich erlaubt. 77 km/h statt der erlaubten 45 km/h erreichte es auf dem Prüfstand. Dass es schneller als erlaubt ging, sei ihm bewusst gewesen – mit einer so hohen Überschreitung habe er aber nicht gerechnet, so der Angeklagte.