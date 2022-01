30-jähriger Langfinger nach sieben Jahren gefasst

Pech bei einer Verkehrskontrolle hatte ein 30-Jähriger aus Attnang-Puchheim. Dieser war vor sieben Jahren in ein Vereinshaus in seinem Heimatort eingebrochen, um Bargeld und Bierkisten zu stehlen. Bei einer Verkehrskontrolle wurde ursprünglich nur der Lenker des Fahrzeuges überprüft. Da dieser Suchmittel mit sich führte, wurde auch der 30-jährige Beifahrer kontrolliert. Ein Abgleich der Fingerabdrücke brachte den Langfinger mit dem Einbruch von damals in Verbindung und überführten ihn nach sieben Jahren.