Der neue Rothosen-Trainer „ist akribisch“

Auf der Birkenwiese wird wieder trainiert, der FC Dornbirn startet heute (18) in die Vorbereitung für das Frühjahr in der zweiten Bundesliga. Erstmals wird das Training von Neo-Coach Muhammet Akagündüz geleitet, der 43-Jährige wechselte von Rapid Wien in die Messestadt. „Wir werden sehen, was es braucht“, meinte der Trainer vor der ersten Einheit.