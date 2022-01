2022: Es ist nicht alles Corona

Außenseiter sind Zielscheibe von Rattenfängern

Gefährlich wird es dann, wenn diese dann in ihrem Außenseitertum mit radikalen Rattenfängern sympathisieren. Dort finden sie vermeintlich all das, was sie in der Mehrheitsgesellschaft immer weniger bekommen: Zugehörigkeit, Verständnis und ein offenes Ohr für ihre Sorgen und ihre Wut. Ein Abdriften dieser ängstlichen Menschen wäre fatal. Sie in unsere Gesellschaft zurückzuholen quasi unmöglich.