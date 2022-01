Schlagerstar Marc Pircher zeigt seine neue Liebe

Die Aufzeichnung fand im Wiener Metropol statt. Dort zeigte er der Öffentlichkeit erstmals Martina, die neue Frau an seiner Seite. „Für sie bin ich in die Schweiz übersiedelt“, verriet er über seine Liebe, die ihn in den Kanton Zug verschlagen hat. Als Krönung kam vor Kurzem Sohn Luis zur Welt, der Stolz seiner Eltern.