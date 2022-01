Steirische Energiewende braucht mehr Rückenwind

Auch bei der Wasserkraft geht trotz weitgehend ausgeschöpften Potenzials noch was: Für das Murkraftwerk Gratkorn erfolgte der Baustart (in Kürze wird die Mur umgeleitet), für eine neue Anlage in Leoben sollen heuer die Unterlagen eingereicht werden (frühester Baustart: 2025). Der Verbund erneuert zudem das bereits 90 Jahre alte Kraftwerk in Laufnitzdorf um 50 Millionen Euro und macht es so wieder zum leistungsstärksten an der Mur.