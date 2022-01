Steirer vereint gegen Atom-Wahnsinn der EU

Dass die EU jetzt Atomstrom ein grünes Mascherl umhängen will, schlägt auch in der Steiermark hohe Wellen - vor allem vor dem Hintergrund, dass Slowenien das umstrittene AKW Krško weiter ausbauen will. Die „Steirerkrone“ hat sich bei Politikern, Experten und auf der Straße umgehört.