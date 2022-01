Vertrauen in Lebenshilfe Tirol ist sehr groß

Julian (5) aus Kramsach in Tirol hat Trisomie 21 und bekommt daher von den Frühförderinnen der Lebenshilfe Tirol einmal in der Woche Besuch. Seine Eltern und er brauchen diese Besuche, sie sind für die Entwicklung des Kindes wichtig. Die Lebenshilfe Tirol wollte nun in einer Umfrage von seinen Eltern, aber auch von 304 anderen Angehörigen von Menschen mit Behinderung wissen, wie zufrieden sie mit der Lebenshilfe in Coronazeiten sind.