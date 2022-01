Pistolenschüsse und „Böllerirrsinn“ im Wohngebiet

Es gibt offenbar Kulturen, die das neue Jahr nicht nur mit Bleigießen begrüßen. Man feuert ein paar Salven in die Luft, aus Pistole oder Sturmgewehr, was gerade bei der Hand ist. So geschehen auch „Am Park“, der neuen Wohnsiedlung auf den Floridsdorfer Siemensäckern. Die scharfen Schüsse, mutmaßlich aus einer Pistole Kaliber neun Millimeter, dürften schon in der Silversternacht durch die Gegend gepfiffen sein. Durch die exzessive Böllerei ist das niemandem aufgefallen.