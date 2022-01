50 Tote: Hoher Blutzoll auf steirischen Straßen

Österreichweit sind Zahlen gestiegen

Österreichweit ist die Zahl der Verkehrstoten von 344 im Jahr 2020 auf 359 im Vorjahr gestiegen. Hauptursache der tödlichen Unfälle war zu hohes Tempo. Eine wichtige Maßnahme für mehr Sicherheit im Straßenverkehr wäre Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen, so wie es zum Beispiel in der Schweiz gilt, meint der VCÖ. Auch in 22 der 27 EU-Staaten ist das Tempolimit auf Freilandstraßen mit 90, 80 oder 70 km/h niedriger als in Österreich. Oberösterreich und Niederösterreich verzeichneten mit 91 bzw. 92 fast doppelt so viele Verkehrstote wie die Steiermark.