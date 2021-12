Darum beginnt das neue Jahr am 1. Jänner

Datteln, Feigen und Honig - diese süßen Leckereien verschenkten die alten Römer am 1. März. Zur Feier des Tages wurde im Tempel der Vesta auch das heilige Feuer entzündet. Doch was war der Grund der kollektiven Freude? Die Menschen zelebrierten den Jahresbeginn. Wenn die Bauern mit der Aussaat begannen, startete auch das altrömische Jahr. Es zählte lediglich zehn Mondmonate, was sich noch heute an den Monatsnamen September (der von März gerechnete siebente Monat des Jahres) und Dezember (der zehnte) ablesen lässt.