Darts-Machtwort: WM geht trotz Corona-Alarm weiter

Der Darts-Weltverband PDC hat einen Abbruch der WM in London vorerst ausgeschlossen. „Das Turnier wird wie geplant vor vollen Zuschauerrängen, wie von der britischen Regierung genehmigt, bis zu seinem Ende am 3. Jänner fortgesetzt“, teilte der Turnierausrichter am Donnerstag der deutschen „Bild“-Zeitung mit. Zuvor hatten Topstars wie Weltmeister Gerwyn Price oder Gary Anderson angesichts mehrerer Corona-Fälle und steigender Infektionszahlen in England den Abbruch gefordert.