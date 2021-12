Sonnentaler Hofladn: Käserei als Familienbetrieb

Die Milchveredelung Windischhof der Familie Köfer hat in Sonnental bei Velden eine Hofkäserei eingerichtet. Im Dezember startete der Hofverkauf, landwirtschaftliche Produkte in bester Qualität sind im Selbstbedienungsladen im Angebot. Auch die Bauern aus der Umgebung bieten im neuen Hofladn ihre Produkte an.