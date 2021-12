Kramer & Co. zu Silvester & Neujahr im K.-o.-Modus

Das bewährte Weltcup-Doppel der Skispringerinnen in Ljubno ist auf den Jahreswechsel übersiedelt und bringt zu Silvester und Neujahr mit einem K.-o.-Modus wie bei der Vierschanzentournee der Männer eine Neuerung für Sara Marita Kramer und Co.! In den rund zwei Wochen seit dem Weltcup in Ramsau legten die Österreicherinnen noch vor Weihnachten zwei Trainingstage ein. Nach individuellen Einheiten wurde am Dienstag in Villach geübt und am Mittwoch nach Slowenien angereist ...