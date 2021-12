Haslauer redet Hüttenwirten ins Gewissen

Großteil hält sich sehr genau an die Vorgaben

Haslauer habe darauf hingewiesen, dass „da sehr viel für das Land dranhängt“. Inzwischen wurden auf Anweisung des Landeshauptmanns auch die Kontrollen in den Skigebieten intensiviert. Dabei habe sich auch herausgestellt, dass sich der absolut größte Teil der Branche penibel an die Vorgaben halte, hieß es. Deshalb habe Haslauer auch so schnell reagiert. „Wenn sich einzelne Betriebe nicht an die Vorgaben halten, dann ist das unfair gegenüber den anderen Wirten und gegenüber der ganzen Gesellschaft“, sagt ein Haslauer-Sprecher.