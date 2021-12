Auch Skispringerinnen bekommen jetzt eine Tournee

2022/23 ein Weltcup-Springen in Villach

Der ehemalige Weltklasse-Kombinierer betonte, dass hinter dem Projekt ein durchdachtes Konzept stecken müsse: „Die Damen bieten eine so großartige Leistung. Das dann bestmöglich in der Öffentlichkeit zu verkaufen, ist unser aller Ansinnen.“ In den nächsten Monaten sollen diesbezügliche Gespräche laufen, bis zur Kalenderkonferenz im Frühjahr sollen alle Details stehen. Angedacht ist laut Stecher derzeit schon für 2022/23 ein Weltcup-Springen in Villach und so drei Tage danach in Ljubno.