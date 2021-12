Wettbewerb für neuen Geldspeicher für Dagobert

Der Geldspeicher prägt das Stadtbild von Entenhausen, solange es den Comic schon gibt. Nun soll das in die Jahre gekommene Bauwerk durch einen modernen Neubau ersetzt werden. Die Auftraggeber, Dagobert Duck und die Stadt, haben dazu ganz klare Vorstellungen. Die Initialen des Eigentümers „DD“ sollen weiterhin prominent zu sehen sein. Auch wenn in der Welt des Zeichentricks die gewohnten Naturgesetze nicht gelten, soll der neue Geldspeicher die gleichen Anforderungen an Stabilität, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit erfüllen, die ein Gebäude in der Realität auch erfüllen muss.