Wahnsinn! Pöltls San Antonio deklassiert Detroit

Mit einem 144:109 gegen die Detroit Pistons haben die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) den dritten Sieg in Folge und gleichzeitig den bisher höchsten der Saison gefeiert. Jakob Pöltl steuerte 14 Punkte, vier Rebounds und zwei Assists bei. Der Center war 15:20 Minuten im Einsatz. Bereits am (heutigen) Montag ist mit Utah Jazz das aktuell drittbeste Team der Liga in „Alamo City“ zu Gast.