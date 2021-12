Profi-Boxer vor den Augen seiner Kinder erschossen

Was für ein Drama ausgerechnet am Heiligen Abend: Ex-Profi-Boxer Danny Kelly Jr. ist auf dem Weg zu einer Weihnachtsfeier in seinem Auto erschossen worden - vor den Augen seiner Freundin und seiner drei kleinen Kinder! „Dies ist ein absolut herzzerreißender Verlust für Familie und Freunde […], die jetzt […] trauern müssen, anstatt die Feiertage feiern zu können“, so ein Sprecher der Polizei des Prince George‘s County …