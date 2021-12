Familie rettete sich mit Sprung aus dem Auto

Pkw kam am Dach zu liegen

Vermutlich aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse verlor eine 35-Jährige aus Pregarten am Samstag in Obermühl, Gemeinde Unterweißenbach, auf einer Bergabfahrt die Kontrolle über das Fahrzeug und kam über die Gegenfahrbahn in einen Straßengraben. Danach überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs am Dach liegen. Dabei wurde ihr Lebensgefährte (ebenfalls 35) leicht verletzt und in das Kepler Universitätsklinikum Linz eingeliefert. Die beiden Kinder (6 und 8 Jahre alt) wurden zu einer vorsorglichen Untersuchung in das Kinderkrankenhaus Linz gebracht.