Unfall: NFL-Profi schwer verletzt, Beifahrerin tot

Der Football-Profi Deshazor Everett aus der US-amerikanischen NFL ist bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Wie sein Washington Football Team am Freitag mitteilte, schwebt der 29-Jährige nicht in Lebensgefahr. Eine Frau, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, sei bei dem Unfall am Donnerstag im US-Bundesstaat Virginia jedoch ums Leben gekommen, hieß es in einer Mitteilung der NFL.