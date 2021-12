Böse Pleite für ÖEHV-Team vor der U20-WM

Der österreichische Eishockey-Nachwuchs hat im einzigen Testspiel vor der U20-WM in Kanada eine herbe Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Teamchef Marco Pewal unterlag Turniermitfavorit Schweden am Donnerstag in Red Deer 0:7. Die WM beginnt für die rot-weiß-roten Außenseiter am Montag gegen Finnland. Weitere Gruppengegner sind Kanada, Tschechien und Deutschland.