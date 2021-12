Arbeiten, wenn anderswo das Christkind kommt

Was wünscht sich der Helfer vom Christkind?

Als Ausgleich zu seinem fordernden Beruf ist Streicher nebenbei ehrenamtlich als Rettungssanitäter im Einsatz. Doch was wünscht sich ein Helfer in der Not selbst vom Christkind? „Vor allem Gesundheit“, hält er in Zeiten der Pandemie fest. Und: „Einen ruhigen Weihnachtsdienst, denn dann geht es den Leuten gut.“