Kogelbauer: „Nie an Top-Leistung herangekommen“

Niko Kogelbauer zählt zu den größten Hoffnungen im Karambol-Sport und die Leistungen geben ihm recht. Bei der Dreiband-U25-Europameisterschaft in Murcia belegt der Österreicher den dritten Rang und holt sich somit die Bronze-Medaille. Restlos zufrieden ist der Vize-Junioren-Weltmeister von 2019 allerdings nicht. „Ich bin nie an meine Top-Leistung herangekommen“, schildert Kogelbauer im Krone Sport-Talk mit Martin Grasl. Abseits vom aktuellen Erfolg gibt sein langjähriger Unterstützer Claus Maurer auch einen Einblick in die Entwicklung seines Schützlings.