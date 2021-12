14-jähriger Mopedfahrer in Pöllau von Pkw erfasst

Nur zwei Tage vor Weihnachten ereignete sich das Unglück in Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) am Nachmittag: Beim Überqueren der L406 dürfte der Jugendliche den Pkw einer 33-Jährigen übersehen haben und streifte jenen. Unmittelbar dahinter folgte ein Auto, das den Mopedfahrer während des Sturzvorganges mit der Motorhaube erfasste und in den Straßengraben schleuderte. Auch das Fahrzeug des 60-Jährigen stürzte hinterher.