Zwei Vermisste nach Feuerinferno in der Schweiz

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 2.50 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Schweizer Gemeinde Oberhelfenschwil (Kanton St. Gallen) zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und zwei Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Zwei weitere Bewohner werden allerdings noch vermisst.