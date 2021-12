Hard baut Tabellenführung in der HLA aus

Der HC Hard hat seinen Vorsprung in der HLA Meisterliga in der letzten Runde vor der Winterpause ausgebaut! Die Vorarlberger feierten am Mittwoch einen 31:24-Auswärtssieg gegen Bärnbach/Köflach und liegen damit drei Zähler vor dem neuen Zweiten Bregenz Handball, der daheim gegen HC Linz 34:29 gewann.