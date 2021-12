Pornhub 2021: Nackte Zahlen geben tiefe Einblicke

Eurovision spannender als nackte Tatsachen

Und noch etwas Kurioses fördert der Jahresrückblick zutage, nämlich, dass am 4. Oktober, dem Tag, an dem Facebook, WhatsApp und Instagram einen massiven Ausfall erlebten, die Zugriffszahlen bei Pornhub weltweit um bis zu 10,5 Prozent stiegen. Genau umgekehrt verhielt es sich dagegen in vielen Ländern während des Eurovision-Finales am 22. Mai. In Malta etwa sanken die Zugriffe im Vergleich zu einem gewöhnlichen Tag um 34 Prozent.