Reitshammer Kurzbahn-WM-Siebenter über 50 m Brust

Der Tiroler Bernhard Reitshammer hat die Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Abu Dhabi aus österreichischer Sicht mit Final-Rang 7 über 50 m Brust abgeschlossen! Über 100 m Lagen war der 27-Jährige im WM-Verlauf Achter geworden. Im Brustsprint blieb Reitshammer in 26,39 Sekunden zwar über seiner Semifinal-Zeit (26,21), ließ aber einen Konkurrenten hinter sich. Auf Bronze fehlten ihm 0,59 Sekunden. Gold ging an den US-Amerikaner Nic Fink in 25,53.