Ohne fleißige Helfer müsste Christkind einpacken

Endspurt

Je näher der Heilige Abend rückt, umso schneller muss alles gehen. Über 200 Zustelltouren werden pro Tag gefahren - ein Pensum, das ohne modernste Technik und fleißige Mitarbeiter nicht zu bewältigen wäre, bestätigt Leiterin Andrea Pilz-Kapfinger: „Wir geben alle unser Bestes, um rechtzeitig zu liefern.“ Aus diesem Grund läuft der Betrieb 24 Stunden am Tag - nur am Sonntag ist es tagsüber still im Logistikzentrum. Möglich ist das nur mit zusätzlichem Leasingpersonal.