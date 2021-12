Nach Corona-Hammer voller Fokus auf Lienz

Traumhaftes Wetter am Montag bei der Hangbefahrung für das RTL-Doppel heute und morgen in Courchevel. Dennoch war die Stimmung im WM-Ort von 2023 im ÖSV-Team gedämpft. Denn Leaderin Katharina Liensberger fehlte. Die zweifache Weltmeisterin von Cortina ist zwar doppelt geimpft – dennoch legte sie Freitag nach dem Trainingsblock auf der Reiteralm einen positiven Corona-Test ab. Nicht nur das: Auch Cheftrainer Christian Mitter fehlt. Der Steirer, ebenfalls geimpft, wurde in Val d’Isère positiv getestet, reiste direkt nach Österreich und befindet sich in Quarantäne.