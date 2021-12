Autobahnbrücke umgekippt: Vier Tote in China

Die Verbindungsrampe einer Autobahn, an der Bauarbeiten durchgeführt wurden, ist am Wochenende in der chinesischen Provinz Hubei plötzlich eingestürzt. Vier Menschen starben, weitere acht wurden verletzt. Spektakuläre Aufnahmen, die zahlreiche Augenzeugen mit ihren Handykameras gefilmt haben (siehe Video oben), zeigen die „einfach umgekippte“ Autobahn.