Weihnachten: So viel Brauchtum gibt es in Kärnten

Im Mittelpunkt von Weihnachten und der Stube stand einst die Krippe, die ja die Geburt Jesu darstellt. Die Krippen waren zuvor in den Kirchen aufgebaut, wo Krippenspiele die Geschehnisse erklärten. Doch nachdem Joseph II. die Kirchenkrippen 1782 verboten hatte - was 1804 zurückgenommen wurde -, bauten die Leute die Bethlehem-Szene in ihren Häusern nach. „Das kirchliche Verbot förderte also landesweit den Krippenbau und führte zum Aufblühen dieser Tradition“, so Volkskundler Heimo Schinnerl in der aktuellen Zeitschrift KulturLandMensch.