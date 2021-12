Corona-Chaos: So geht‘s in Premier League weiter

Trotz der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus will die englische Premier League an ihrem Spielplan zwischen Weihnachten und Neujahr festhalten. Die 20 Clubs einigten sich am Montag auf einem Krisentreffen der Trainer darauf, dass die geplanten Spiele zwischen dem traditionsreichen Boxing Day (26. Dezember) und dem Jahresbeginn 2022 stattfinden. Das teilte die Liga am Montagabend in einem Statement mit.