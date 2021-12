Premier League fürchtet um Weihnachts-Highlights!

„The Show Must Go On“ - zumindest gemäß Jürgen Klopp, der in einer Saison-Unterbrechung „keinen großen Nutzen“ sieht, wie der Liverpool-Trainer nach dem 3:1-Sieg seines aktuell formstarken Teams gegen Newcastle sagte. „Wenn wir dann zurück (aus der Pause) kommen, ist es noch immer dasselbe.“ Wenn das Virus nach einer Unterbrechung weg wäre, wäre er der erste, der nach Hause ginge und warten würde, bis es verschwunden sei. „Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein.“ Der Spielplan müsse aber flexibler werden, „besonders für Mannschaften, die nicht international spielen. In der zweiten Saisonhälfte haben wir genug normale Wochen.“