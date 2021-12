Corona vs. Premier League: Nächstes Spiel abgesagt

Die Corona-Pandemie in Großbritannien bringt die Premier League immer mehr in Bedrängnis. Am (heutigen) Samstag wurde kurzfristig das für den Nachmittag angesetzte Spiel zwischen Aston Villa und Burnley abgesagt, weil weitere am Vortag vorgenommene Corona-Tests positiv ausgefallen waren. Damit stünden dem Fußball-Team von Trainer Steven Gerrard nicht mehr genug Spieler zur Verfügung, teilte die Premier League mit.