Tierschützer kämpfen um Hündin in Zwingerhaltung

Nicht irgendwo in Osteuropa, sondern mitten in der Steiermark muss eine 15jährige, kranke Hündin bei Wind und Wetter in einem Zwinger ausharren. Und das schon seit dem Welpenalter! Tierschützer versuchten bisher vergeblich, den Vierbeiner seinen Besitzern abzukaufen und an einen bereits gefundenen, neuen Platz zu vermitteln. Der Amtstierarzt hat die Haltung bereits überprüft, aber noch ist nichts passiert.