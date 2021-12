Wie Sie zu Weihnachten tierfreundlich dekorieren

Vegane Küche ohne Tierleid

Wer auch bei der Ernährung Rücksicht auf die Tiere nehmen möchte, hat auch zu Weihnachten jede Menge schmackhafte, gesunde und tierleidfreie Alternativen zur Auswahl. Sowohl im Internet als auch in sehr vielen Kochbüchern, die auch ein schönes Geschenk sein können, gibt es eine bunte Vielfalt an pflanzlichen Menüvorschlägen und Backrezepten, vom Festtagsbraten bis zum Vanillekipferl. "Wer es besonders opulent möchte, findet in heimischen Supermärkten mittlerweile sogar Lachs und Kaviar auf pflanzlicher Basis. Ich habe es selbst ausprobiert und bin begeistert", so Stadler. "Gerade für das Fest der Liebe sollten weder Fische noch Säugetiere leiden oder ihr Leben lassen müssen."